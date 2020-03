Biasin: “Non normale la Lega tifi che l’Inter esca dall’Europa League”

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha parlato del caos per recuperare Juventus-Inter e non solo

RINVII – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, sul caos per il calendario: “La messa si può celebrare ma solo per pochi, avranno pensato che tanto il tutto esaurito in chiesa è raro, in ogni caso la serie A è falsata, perché non si capisce più niente, e la parità di diritti dei club non può più essere rispettata, bisognava pensarci prima, ma hanno scelto di salvaguardare l’immagine del calcio italiano, “per Juve-Inter ci vuole il pubblico!”, e allora l’hanno spostata, e quindi l’immagine del calcio italiano è che non si è giocata Juve-Inter, però si giocherà, e dopo tutta ‘sta caciara si giocherà probabilmente ancora a porte chiuse, bene no?“.

Fonte: Fabrizio Biasin – TuttoMercatoWeb

INTER-SAMPDORIA – Quindi Fabrizio Biasin passato al recupero di Inter-Sampdoria: “Inter-Samp non si sa quando verrà recuperata, se l’Inter va in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia Inter-Samp aprirà il concerto di Max Pezzali l’11 luglio, la Lega sabato scorso ha preso una decisione che contempla la necessità che l’Inter esca prima possibile dall’Europa, probabilmente ci riuscirà di suo ma no, non è normale“.