Biasin: «Non ho idea di chi sia il prossimo attaccante, ma…»

La telenovela per l’attaccante non è ancora terminata, l’Inter è alla ricerca sul mercato di una soluzione. Fabrizio Biasin la racconta in questo modo su Twitter.

SOLUZIONE – Siamo a due settimane dall’inizio del campionato per l’Inter, ma manca ancora la prima punta che sostituisca Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ha già Marcus Thuram, non basta però per il reparto attaccanti orfano di un vero bomber. Fabrizio Biasin è indiscutibile su Twitter: «A questo punto non ho la minima idea di chi sarà il prossimo attaccante dell’Inter ma, a prescindere, vorrei sempre avere la fortuna di ritrovarmi al suo posto». Il riferimento è al calore che il giocatore riceverà da San Siro e dalla gente di fede nerazzurra, dimostratasi unica nel mondo soprattutto nell’ultima stagione.