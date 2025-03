Biasin non crede alle sue orecchie: «Massa doveva girarsi? Ma che dite?!»

Biasin dà solo contro tutto il parterre di Pressing, che sostiene la permalosità di Massa sull’espulsione a Ederson durante Atalanta-Inter.

VERITÀ – Fabrizio Biasin, in collegamento su Pressing, spiega la grande vittoria dell’Inter ma non parla di fuga. Le sue parole: «Non sarà mai decisiva questa partita. La settimana scorsa dopo il 3-2 dell’Inter al Monza e la vittoria del Napoli con la Fiorentina e dell’Atalanta a Torino dicevamo che sarebbe stata corsa a tre e fino alla fine. Ora che ha vinto a Bergamo mi dite che ha già vinto. La verità è questa: quando l’Inter riposa un minimo gioca alla sua velocità. Contro il Feyenoord, ad esempio, riposano Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. Alla ripresa ci saranno otto partite in pochi giorni, ma questa vittoria è una risposta a chi diceva l’altra sera che l’Atalanta avrebbe vinto lo scudetto». Poi le sue parole sulle polemiche arbitrali.

Biasin e le polemiche per il rosso di Massa a Ederson in Atalanta-Inter

POLEMICHE INUTILI – Ancora Biasin che non crede alle sue orecchie per quanto detto negli studi della trasmissione, il quale si giustifica Ederson: «Ederson? Perché queste polemiche? Viene ammonito perché protesta e poi lo ammonisce di nuovo per l’applauso! Perché doveva girarsi?! Ederson protesta e applaude. Bastoni viene espulso per compensazione e lo abbiamo capito tutti quanti!».