Biasin: «Non cambierei Inzaghi con nessun allenatore al mondo!»

Biasin elogia Simone Inzaghi e il suo grande lavoro alla guida dell’Inter. Il giornalista non lo cambierebbe con nessun tecnico al mondo. Le sue parole in collegamento su Pressing.

TRA I MIGLIORI − Fabrizio Biasin tecnico interista: «Inzaghi? L’allenatore di una grande squadra deve saper vivere con le pressioni. Quando l’anno scorso sono arrivate tante sconfitte in serie il primo a sapere di essere in discussione era Simone Inzaghi. Non cambierei Inzaghi con nessun allenatore al mondo, neanche con Klopp e Guardiola. Due motivi: la sua proposta di calcio non è seconda a nessuno ed è uno che non rompe mai le balle a nessuno. Qualcuno voleva prendere il posto di Inzaghi l’anno scorso… E’ arrivato un massacro mediatico nei suoi confronti».

STUPITO − Biasin non nasconde la sua meraviglia per l’andamento nerazzurro: «Mai immaginato un ritmo del genere, con dieci vittorie consecutive. Nelle ultime tre partite, l’Inter ha subito solo due tiri in porta. Sta giocando un calcio stratosferico. Veramente meravigliato. Un anno fa una formazione del genere mi avrebbe spaventato, oggi ero tranquillo perché questa squadra funziona con tutti. Inizio ad essere abbastanza ottimista. Sanchez? La carriera parla per lui, quando si tratta di giocare palla al piede è ancora stratosferico, certo non è più al livello di Lautaro e Thuram, ma quando sta bene rimane un grandissimo giocatore. Non c’è bisogno di avere 25 fenomeni per vincere i campionati, ma serve un gruppo che sa quello che vuole».