Biasin: «Nasca? Fosse manovrato no rigore contro l’Inter! Un fastidio»

Biasin segnala l’ovvio – ma che evidentemente tanto ovvio non è – ossia che Nasca non ha volutamente favorito l’Inter, altrimenti non avrebbe assegnato il rigore al Verona al 96′. Nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista è apparso piuttosto alterato per queste illazioni.

LA DISCUSSIONE – Fabrizio Biasin commenta le parole di ieri di Giuseppe Marotta: «Come mi sento? Leprotto, più che lepre. Se hai sette-otto punti di vantaggio ti senti una bella lepre, invece con due punti di vantaggio ti senti appena appena in fuga. Se poi fra due settimane ci sarà in testa la Juventus diventerà lepre la Juventus. Posso dire una cosa sul povero Luigi Nasca? Ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ma un conto è sbagliare e un conto è farlo volutamente. Ma secondo voi, se Nasca fosse uno manovrato dall’alto, assegnerebbe un rigore contro al 96′? È un rigore, però non se n’era accorto nessuno. Se sei manovrato fai finta di niente».

LA CONTESTAZIONE – Biasin rispedisce al mittente certe accuse mosse in questi giorni, non solo sull’operato di Nasca: «Mi ha dato fastidio l’idea che il primato dell’Inter sia in discussione e non si valuti quanto fatto nella prima metà di stagione. Non vorrei esagerare, ma mi sembra la squadra che ha giocato il miglior calcio in Italia per distacco. Credo poi che ci sia una grande Juventus, che nonostante i suoi limiti forse di gioco che qualcuno mette in evidenza sta facendo una stagione meravigliosa. Ma l’Inter ha messo 48 punti su 57: non sono frutto del caso».