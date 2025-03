Biasin: «Napoli favorito per lo scudetto! L’Inter ha un problema»

Fabrizio Biasin è stufo di chi vede solo l’Inter come favorita alla vittoria dello scudetto. Il giornalista su Pressing cita il Napoli e spiega la sua posizione.

SFIDA – Al Maradona l’1-1 finale ha rinviato solamente la sfida alle prossime settimane. Le due squadre non sono andate oltre il pari e la distanza è rimasta invariata anche rispetto all’Atalanta. Il Venezia ha fatto un favore ad Inter e Napoli, che così occupano le prime due posizioni del campionato.

Inter, la lotta scudetto con il Napoli raccontata da Biasin

FAVORITI – Fabrizio Biasin comunque va controcorrente sulla lotta al vertice: «Siamo abituati a sentire che l’Inter è sempre la favorita. Le altre guardano e si nascondono sempre. Tra mercato estivo e invernale il Napoli ha speso più di 100 milioni per una rosa che per 8/11 era quella dello scudetto. L’organico di Inzaghi disputa il doppio delle partite del Napoli e anche se è importante pesano gli impegni. Ieri il Napoli meritava la vittoria, ma i nerazzurri hanno cambiato assetto tattico e giocato senza esterni praticamente. La questione è piuttosto importante per Inzaghi. Secondo me in questo momento il Napoli è la favorita per lo scudetto e il motivo si può trovare nelle partite in più che l’Inter dovrà giocare fino alla fine della stagione»