Biasin su Monterrey-Inter: «Calcio bello, ma si sta esagerando!»

Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito alla partita del Mondiale per Club pareggiata dall’Inter contro il Monterrey per 1-1. Queste le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter non è andata oltre l’1-1 nel suo match d’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Ad esprimersi sulla sfida è stato il giornalista Fabrizio Biasin, che ne ha così parlato sul suo account X: «Monterrey-Inter 1-1. Primo tempo incoraggiante, secondo negativo. Non è stata una grande Inter, ma siamo pur sempre nella via di mezzo tra la fine di una stagione, l’inizio di quell’altra, con una rosa che è quella vecchia ma pure quella nuova e un fuso devastante che in un amen ti fa passare dall’ultima birretta al primo caffè. Il calcio è bello, ma lo stanno facendo diventare troppo».

Biasin conclude con un apprezzamento per l’infinito Sergio Ramos: MVP di Monterrey-Inter

I MERITI – Biasin ha poi proseguito elargendo dei doverosi complimenti al migliore in campo di Monterrey-Inter, quel Sergio Ramos che ha dimostrato di poter recitare ancora un ruolo primario in contesti rilevanti a livello internazionale. Di seguito il suo commento: «Ps. Applausi a Sergio Ramos, 39 anni, questo sì».