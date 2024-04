Biasin: «Milan-Inter? Un derby con atmosfera… natalizia!»

Un’ora al derby Milan-Inter, partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Biasin aggiunge un’opzione extra alla stracittadina: ecco quale da un suo intervento su Radio Sportiva.

FESTA IN ARRIVO – Fabrizio Biasin non è preoccupato per la possibilità che si possa rimandare la festa alla partita dopo Milan-Inter: «È già bello pensare che non si ragioni più sul “se” ma sul “quando”. Poi c’è un’atmosfera natalizia, perché a Milano non sembra il 22 aprile ma pieno inverno (si riferisce al meteo, ndr). Non ho mai pensato negli anni dei nove scudetti della Juventus, della vittoria del Milan e del Napoli dell’anno scorso che la classifica fosse espressione degli errori arbitrali. E non lo penso neanche quest’anno. Certe polemiche sono fatte solo per fare casino e nient’altro».

Milan-Inter, anche Biasin crede sia l’ultimo derby di Pioli

CERTEZZE IN PANCHINA – Biasin blinda Simone Inzaghi, mentre capisce come il Milan avrà un allenatore diverso al prossimo derby: «Fino al 2027 l’Inter non cambierà tecnico. Diciamo che c’è questa tendenza molto italiana, ma anche in Europa funziona così. Ci sono allenatori andati avanti tanti anni, vedi Jurgen Klopp a Liverpool. Ma non è la regola: nel calcio si valuta in base ai risultati. A volte non è una società che decide di mandare via il tecnico, ma l’ambiente: è un sistema che va così. Poi ci sono proprietà e dirigenti che possono cambiare e modificare, ma la regola è una: tutto dipende dallo spogliatoio. Se uno spogliatoio non rigetta il suo tecnico spesso è sbagliato cambiare, anche senza risultati. Se invece l’aria cambia e non si va d’accordo allora si può pensare di cambiare. Nel caso specifico del Milan dopo cinque anni, nonostante Stefano Pioli abbia fatto un buon lavoro, si debba cambiare. Perché l’anno prossimo al primo inciampo si tornerebbe a discutere».