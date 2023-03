Biasin: «Migliore Inter con Calhanoglu e Brozovic. Peccato per Asllani»

Simone Inzaghi è sotto accusa dopo la sconfitta con il Bologna. L’Inter non ha compiuto un cammino eccellente in campionato, Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione sul tecnico in collegamento con Radio Sportiva.

GIUDIZIO – Simone Inzaghi non convince, Fabrizio Biasin aspetta a giudicare con Radio Sportiva: «Penso che dipenda dal finale di stagione, sa anche Inzaghi che la sua conferma passa da quello che succede in campionato, da una qualificazione agevole in Champions League. La Coppa Italia non penso possa influire e non basterà la Supercoppa. Non bisogna puntare il dito su di lui, non è un tecnico perfetto ma ha limiti nella gestione della squadra nei 90 minuti e nella comunicazione. Tutte queste cose può ancora migliorarle, non credo sia stata presa una decisione dalla dirigenza. Spalletti fu ritenuto inadeguato, gli venne preferito Conte. Inzaghi può crescere con l’Inter e guadagnarsi la sua conferma. Ha un anno di contratto, ma dovessero smarrire gli obiettivi il mio nome preferito è Thiago Motta».

CENTROCAMPO – Il giornalista ha parlato anche del centrocampo nerazzurro: «Asllani non ha avuto occasione, nelle 4-5 volte che ha giocato ha dimostrato di avere potenziale. Le prestazioni di Calhanoglu al posto di Brozovic lo hanno oscurato, tolto ulteriore spazio. Secondo me si poteva mettere in campo anche da mezzala, a me spiace perché è già pronto per giocare. Brozovic e Calhanoglu non hanno giocato benissimo ultimamente, ma sono compatibili. La migliore Inter di Simone Inzaghi l’abbiamo vista con loro due e Barella tra novembre e dicembre dello scorso anno. Quella squadra giocava a un livello stratosferico, spero di rivederla così nelle partite chiave come quella di Oporto. È normale Calhanoglu possa avere un po’ di sballottamento tattico, ma finché ci sarà Brozovic il centrocampo titolare dev’essere questo».