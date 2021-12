Biasin: «Migliore dell’Inter nel 2021? Ecco chi scelgo, è impressionante!»

Brozovic è stato protagonista anche in Inter-Torino, a completamento di un 2021 giocato su livelli mondiali. Il giornalista Biasin, attraverso il proprio profilo Twitter, incensa il centrocampista croato.

IL MIGLIORE IN ASSOLUTO – Fabrizio Biasin non ha dubbi riguardo al miglior giocatore dell’Inter in questo 2021 che si è appena concluso con la vittoria sul Torino (vedi articolo). Nessuno è stato sul livello di Marcelo Brozovic, autentico tuttofare del centrocampo nerazzurro e assoluto trascinatore della squadra campione d’Italia. Il giornalista commenta così sul proprio profilo Twitter: “Se proprio devo scegliere il mio best interista 2021 scelgo lui, Brozovic: gioca sempre, corre per tre, è ovunque, non sbaglia niente. Impressionante”. Difficile non essere d’accordo con questo giudizio sul centrocampista croato dell’Inter.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin