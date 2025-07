Biasin su una verità del mercato dell’Inter: «Sorpreso dalle spese!»

Fabrizio Biasin ha commentato con soddisfazione il mercato per nulla “conservativo” dell’Inter, sottolineando una differenza netta rispetto al passato.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin si è così pronunciato a Cronache di Spogliatoio a proposito dell’estate dell’Inter: «Mi stupisce molto l’andamento del mercato, il fatto che fino adesso siano stati impegnati circa 70 milioni e con i 40 ipotetici di Lookman, che poi in realtà sono più di 40, si è già a 110. Poi si parla anche di Leoni, quindi si arriverebbe addirittura a cifre che l’Inter dell’era Inzaghi non ha mai minimamente neanche sfiorato. Prima si faceva sempre tutto a zero. Quindi anche a me sta sorprendendo tanto questa cosa».

Biasin sulle possibili uscite dell’Inter

LE CESSIONI – Biasin ha poi proseguito: «Il tesoretto? Un po’ di qua, un po’ di là, probabilmente una cinquantina di milioni li riesci a portare. Sono sufficienti per coprire tutto ciò che si vuole fare? Quindi da 150 investiti ne togli 50 e fai un mercato da meno 100? Mi sorprenderei. Ne sarei molto ben impressionato, probabilmente si è compreso che tutti i soldi che hanno fatto sono molto importanti anche per costruire una squadra forte per la prossima stagione. Però passare da 0 a meno 100, da parte di un fondo, è una cosa che non ti aspetti».