Biasin: «Mercato in attacco? Dalla sede dell’Inter arriva un segnale!»

Il reparto offensivo dell’Inter per molti avrebbe bisogno di un intervento sul mercato. Fabrizio Biasin informa sull’argomento, raccontando alcune informazioni che arrivano direttamente dalla sede nerazzurra.

VOLONTÀ – Col mercato invernale alle porte la domanda più calda è: “L’Inter comprerà un innesto per l’attacco”? Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, prova a rispondere al quesito attraverso delle informazioni raccolte dall’ambiente nerazzurro: «Ieri sera c’è stato il brindisi natalizio in sede Inter, quindi c’erano tanti giornalisti. Abbiamo partecipato e ascoltato. La verità è che a livello di comunicazione, e io credo sinceramente a quello che ci hanno detto, non c’è la volontà di intervenire nel reparto offensivo. A meno che non arrivi il saudita e dica ad Alexis Sanchez “Vorrei coprirti d’oro, vieni da noi!”. In quel caso, si crea un buco in attacco da coprire. Se non succede questa cosa, il reparto offensivo composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, resta questo da qui alla fine della stagione. Tanti dicono che così si rischia di non essere competitivi. Perché basta un piccolo infortunio, cosa che è capitata all’argentino in questo momento, per avere un problemone. È vero che Arnautovic e Sanchez devono assolutamente salire di livello. L’austriaco, in particolare, ha già un’occasione a partire dalla partita di domani contro il Lecce».