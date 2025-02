Biasin: «Martinez? C’è fiducia! Ecco perché l’Inter l’ha voluto»

In collegamento con Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha parlato dell’esordio di Josep Martinez con la maglia dell’Inter.

ESORDIO – Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo e tifoso dell’Inter, nel podcast di Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter di Josep Martinez. Queste le sue parole: «Josep Martinez? C’è assoluta fiducia, da parte di tutti. L’Inter l’ha pagato tanto perché l’hanno voluto tanto. La società ha investito su quello che pensano possa essere il portiere del futuro. Martinez può fare il lavoro di Sommer. C’è solo un interrogativo, se giocherà a San Siro come aveva fatto col Genoa. Questo lo potremo scoprire solo strada facendo. Sicuramente la qualità tra i pali non si discute».