Biasin: «Marotta su buonuscita Conte? Credo ci sia motivo. Bravo Ausilio»

Biasin lunedì ha intervistato Marotta e, fra le altre cose, gli ha chiesto il perché della buonuscita di Conte senza però ricevere risposta. Il giornalista è tornato sulla vicenda durante Pressing Serie A su Italia 1, ricordando anche il lavoro di Ausilio.

AL MEGLIO – Fabrizio Biasin è felice per il rendimento dell’Inter, con il 4-0 allo Spezia quarta vittoria di fila tra Serie A e Champions League: «È un mese interessante, perché si è passati dalle incertezze su Simone Inzaghi che deve trovare equilibrio in fase difensiva, su cosa accadrà e sui sette punti di distacco dalla vetta alla semi-perfezione. Da un paio di settimane a questa parte l’Inter non solo vince ma straconvince, dal punto di vista dell’applicazione degli undici titolari e di quelli che entrano. Se devo trovare un difetto è che produce tantissimo e concretizza poco per quello che fa, eppure stiamo parlando del miglior attacco. Bisogna fare i complimenti a Inzaghi: non ha vinto nulla, è vero, ma la qualificazione di Champions League dopo dieci anni è tanta roba. La rosa, secondo me, è molto ben costruita: paradossalmente più completa di quella dell’anno scorso».

IL DUBBIO – Biasin torna su una sua intervista di lunedì: «Perché Giuseppe Marotta non ha risposto alla mia domanda sulla buonuscita ad Antonio Conte? Credo che il motivo sia che Conte voleva un certo tipo di investimenti e loro non potevano. È stato bravo anche Piero Ausilio, che è riuscito a sostituire tre pezzi da novanta con pezzi dignitosissimi, spendendo zero».