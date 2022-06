Biasin: «Marotta ha detto a Dybala di pazientare. Retroscena dalla Juventus»

Biasin non abbassa le possibilità di un arrivo di Dybala all’Inter, nonostante i pochi sviluppi di questa settimana. Intervenuto a Radio Radio, il giornalista parla del rapporto fra l’ex Juventus e Marotta.

RICONGIUNGIMENTO VICINO? – Fabrizio Biasin ribadisce come la possibilità di un arrivo a parametro zero della Joya nella prossima stagione. Il giornalista segnala gli scenari nonostante i pochi passi avanti nella trattativa di questa settimana: «Probabilmente Giuseppe Marotta ha detto a Paulo Dybala di pazientare che poi ci pensa. Lui penso che si fidi, se sarà impaziente troverà un’altra soluzione. Io posso raccontare che, quando la Juventus ha liquidato Marotta, il giorno successivo aveva ricevuto un messaggio da Dybala. Non sapeva che sarebbe andato all’Inter, ma gli disse che un giorno sarebbero tornati a lavorare assieme. Questo fa capire l’affetto che Dybala ha nei confronti di Marotta».