Biasin: «Mano Inter-Juventus? Non solo Rabiot, pure Vlahovic! VAR sballato»

Biasin chiede agli arbitri di dare sempre più potere al VAR e meno ai direttori di gara in campo. Il giornalista, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha valutato l’episodio del gol concesso alla Juventus contro l’Inter nonostante i tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic.



IL FATTACCIO – Fabrizio Biasin analizza il derby d’Italia fra campo e arbitro: «L’Inter non ha giocato malissimo. Ha avuto il 70% di possesso palla, fatto diciotto tiri ma alla fine ha fatto il solletico alla Juventus. L’episodio del gol convalidato? È come quello della settimana scorsa con la Sampdoria, di Juventus-Salernitana e Milan-Udinese. E tante altre me ne dimentico. Il VAR deve intervenire, invece siamo ancora al “decidiamo noi”: questa cosa secondo me è sballata. C’è il tentativo sempre di lasciare autonomia alle persone, nel momento in cui la tecnologia deve prevalere sempre più. Ci sono le immagini, non è solo il tocco di Adrien Rabiot ma anche uno di Dusan Vlahovic che condiziona. Per me il gol era irregolare e la Juventus ha meritato la vittoria: sono due frasi che possono stare insieme».

SCELTE SBAGLIATE – Biasin passa poi alle scelte non solo in Inter-Juventus, a livello di giocatori: «Ho sentito dire tante volte “perché fa giocare Henrikh Mkhitaryan che è stanco, bisogna far giocare Marcelo Brozovic“, oppure “perché non gioca Romelu Lukaku“. Questa è una questione legata a come finisce la partita: chi prima o chi dopo gioca tutto il gruppo. Simone Inzaghi ha utilizzato quasi tutte le risorse, più o meno: tranne Kristjan Asllani, e mi domando perché non giochi mai. Questo per me è un problema, perché è un giocatore che avrebbe capacità di incidere. Il problema è che ora tanti non sono al loro livello».