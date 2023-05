Biasin: «Manchester City è favorito, ma l’Inter ha le sue armi»

Fabrizio Biasin, ospite a Radio Sportiva, ha espresso un suo parere sul Manchester City alla luce della travolgente vittoria contro il Real Madrid. Il giornalista ha poi detto la sua sulle Chance dell’Inter in finale.

AVVERSARIO FOMIDABILE − Fabrizio Biasin ha espresso una sua valutazione sul Manchester City dopo la vittoria con il Real Madrid: «Dopo ieri l’umore non è cambiato. Diciamo che si sapeva già che il City era questa cosa. Stiamo parlando di un allenatore che è al suo settimo anno sulla panchina e io credo che in questo momento sia a completa maturazione. È una squadra che gioca a memoria, che non sbaglia niente, ma lo sapevo già prima della partita di ieri. Infatti mi faceva un po’ sorridere quando sentivo dire che forse era meglio affrontare il City in finale piuttosto che il Real Madrid. In parte è vero, però in questo momento ci sono dei valori abbastanza evidenti e il Manchester è una squadra veramente completa. Comunque l’Inter il suo percorso lo ha fatto benissimo, e adesso andrà a giocarsi questa finale ben sapendo di non essere sfavorita».

DIFFICILE − Il giornalista ha poi parlato delle chance dell’Inter di far bene in finale di Champions League: «Inzaghi dovrà essere bravissimo a ragionare sull’impostazione. Poi può fare tutti i piani d’azione che vuole, ma se dall’altra parte c’è una squadra che riesce a nasconderti la palla per novanta minuti, diventa tutto più complicato. Io penso che anche Ancelotti abbia studiato la sua strategia, ma la verità è che non è riuscito a combinare nulla. Forse solo qualche ripartenza, che è ciò che dovrà essere brava a sfruttare l’Inter. Oppure, a giocare in verticale come spesso ha fatto in Europa. Chiaro che i valori sono parecchio sbilanciati, ma qualche arma i nerazzurri secondo me la hanno».