Biasin: «Lukaku? Viste le dichiarazioni decisamente più forte che furbo»

Lukaku ha fatto scalpore per l’intervista rilasciata a Sky Sport, dove ammette di voler tornare all’Inter (vedi articolo). Da Twitter, il giornalista Biasin lancia una frecciata al belga.

NON LE MIGLIORI SCELTE – Che Romelu Lukaku ad agosto non abbia agito nella maniera migliore possibile sembra averlo capito anche lui. Fabrizio Biasin, sul suo account Twitter, commenta l’intervista fatta dal belga e non gliele manda a dire. “Rispetto a tutte le decisioni prese negli ultimi mesi, comprese queste ultime dichiarazioni, sento di poter dire una cosa: Lukaku è decisamente più forte che furbo. Lukaku: «L’Inter e i suoi tifosi meritano sempre il meglio. Spero che dopo la pausa loro continuino a vincere le partite. Non si può sapere cosa succede nel calcio». Faranno certamente attenzione, del resto «non si può sapere cosa succede nel calcio» gliel’hai insegnato tu”, le parole del giornalista.