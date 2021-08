Biasin: «Lukaku ha scelto il meglio per sè, ma ha commesso due errori»

Lukaku lascia l’Inter dopo due anni e le modalità del suo addio hanno creato parecchio malumore nella tifoseria nerazzurra. Il giornalista Biasin, su Twitter, ha provato a spiegare le colpe dell’attaccante belga.

AMORE BUGIARDO – Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha detto la sua sull’addio di Romelu Lukaku ai colori nerazzurri, additando due colpe al bomber belga: “Lukaku aveva tutto il diritto di scegliere il meglio per la sua carriera, senza contare che di fronte a certe cifre pochi riescono a dire ‘no’. Però ha commesso due errori: 1) I tempi: agosto è tardi. 2) I messaggi: se stai ragionando sul tuo futuro altrove, non prometti amore”. Una separazione che non poteva far altro che lasciare strascichi e sentimenti contrastanti, considerando che Lukaku è forse il giocatore più amato nell’ultimo biennio nerazzurro.