Biasin: «Lukaku ha scelto la Juventus da tanto tempo! Per Inzaghi era un eroe»

Biasin torna sulla questione Lukaku e spiega perché la dirigenza dell’Inter non ha ben accettato la scelta di sposare la causa Juventus. Di seguito le rivelazioni del giornalista, intervenuto su Radio 24.

ERORRI – Cos’è che non ha funzionato fra l’Inter e Romelu Lukaku? Fabrizio Biasin, in collegamento su “Tutti Convocati”, prova a fare luce sulla vicenda: «Probabilmente con Lukaku si sono arrabbiati più i dirigenti di Simone Inzaghi. Ognuno può prendere le proprie decisioni e andare dove vuole ma non al punto da modificare il piano mercato della squadra che sta facendo di tutto per riportarti a Milano. Se tu lo facevi sapere due o tre settimane prima probabilmente in questo momento l’Inter avrebbe già il suo attaccante. La verità è che non c’era un ballottaggio in corso, Lukaku non diceva di star valutando altre squadre. In realtà lui da tanto tempo ha scelto di andare alla Juvenuts. Massimiliano Allegri, che vuole quell’attaccante, legittimamente lo chiama, sapendo anche di poter rompere le scatole a un’avversaria forte. Se poi dall’altra parte trova terreno fertile allora ha fatto bingo. Lukaku è andato via perché Inzaghi non lo ha fatto giocare in finale? Questa cosa mi fa impazzire. Il piano intelligente del mister era: giochiamo con una squadra che è più forte di noi, dobbiamo resistere fino al 60′ e poi all’ora di gioco metto dentro il mio eroe Lukaku per risolvere la partita. E lui gli rimprovera questo? Poi è stato lui a sbagliare i gol, mica io».