Biasin: «Lukaku, una scelta misura la grandezza del suo pentimento»

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, ha parlato attraverso il suo profilo Twitter della scelta di Romelu Lukaku di dimezzarsi lo stipendio pur di tornare all’Inter.

PENTIMENTO – A quasi un anno esatto dalla sua cessione al Chelsea, Romelu Lukaku è vicino a un clamoroso ritorno in nerazzurro. Decurtandosi anche lo stipendio, per garantire la riuscita dell’operazione. Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato in questo modo: “Dodici mesi dopo accetta uno stipendio quasi dimezzato pur di tornare all’Inter. Non c’è niente di più importante dei quattrini per misurare la grandezza del pentimento“.