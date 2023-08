Biasin: «Lukaku, difficile prevederlo. Chiesa-Inter? improbabile!»

Biasin torna a parlare di Romelu Lukaku, che ha lasciato l’Inter per l’idea Juventus. Dopo un pensiero generale sul mercato nerazzurro, il giornalista su Radio Sportiva dice la sua sull’eventuale colpo Chiesa.

OTTIMA ROSA – Fabrizio Biasin si esprime sul mercato dell’Inter e su quanto fatto da Romelu Lukaku. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” il giornalista afferma: «L’Inter aveva la necessità di abbassare l’età media di una squadra che è molto forte ma un po’ arrivata. Secondo me in questo momento l’Inter non può essere definita più forte rispetto a quella squadra composta da campioni che ha giocato la finale di Champions League. Questo, però, non significa che non si dovesse fare questo tipo di rivoluzione. L’Inter la prossima stagione riparte sapendo di avere un futuro più a lungo termine rispetto all’anno precedente. In questo momento, sapendo ancora quello che manca, a me sembra che l’Inter stia completando un’ottima rosa. Conoscendo i trascorsi storici di Lukaku è vero che l’Inter doveva aspettarsi questa cosa. Ma se ti metti nei panni dei dirigenti, a cui il giocatore fa capire che vuole tornare all’Inter e scrive sui social che vuole ripartire, è normale che si fidano al punto da andare a Londra per trattare col Chelsea. Lui, invece, aveva già fatto la sua scelta di andare alla Juventus. Evidentemente pensa che a Torino possa trovarsi in una situazione migliore dal punto di vista tecnico e forse anche ambientale. Questo lo dirà il campo nel momento in cui la Juventus riesca a prenderlo. Federico Chiesa all’Inter? È sempre piaciuto a Giuseppe Marotta ma nel 3-5-2 non centra niente per come la vedo io. Faccio fatica a immaginarlo come seconda punta».