Biasin: «Lukaku, per il ritorno all’Inter serve non accada una cosa»

L’Inter punta al ritorno di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro però deve fronteggiare della concorrenza. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su Radio Sportiva,

RITORNO – Queste le parole di Biasin: «Lukaku? Legittima concorrenza. Le avversarie dell’Inter provano a fare concorrenza: è un giocatore che in Italia, se sta bene, dimostra di spostare gli equilibri, Normale ci sia un tentativo di rompere le scatole, quanto concreto non lo so. So che per rivedere Lukaku al prossimo anno all’Inter lui non deve cambiare idea di una virgola. Se cambia idea può succedere qualsiasi cosa»