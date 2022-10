Biasin: «Lukaku non convocato? Motivo banalissimo! Monumento Dzeko»

L’Inter ha scelto di non convocare Lukaku per la trasferta di Firenze (vedi articolo). Il posto del belga in attacco sarà dunque preso ancora una volta da Edin Dzeko. Ne parla Biasin

MOTIVAZIONE − Fabrizio Biasin commenta la scelta dell’Inter di non convocare Romelu Lukaku. Questo il suo post su Twitter: «Non esiste un giocatore che non vuole giocare e, se esiste, è un “non giocatore”. Lukaku salta la Fiorentina (e vedremo mercoledì) per un solo, banalissimo motivo: non è ancora pronto. Ecco perché bisognerebbe fare un monumento al tanto bistrattato e “vecchio” Dzeko».