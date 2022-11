Biasin: «Lukaku? Marotta temporeggia! Inter, con il Tottenham te la giochi»

L’Inter si appresta a sfidare la Juventus molto probabilmente con un Brozovic in più, anche se solo dalla panchina (vedi articolo). Lukaku invece è volato in Belgio e si rivedrà nel 2023. Biasin parla dei due nerazzurri ma anche del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League dove la squadra di Inzaghi potrebbe pescare squadre molto temibili (vedi articolo). Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

RIMANDATO – L’Inter finora ha dovuto fare senza Romelu Lukaku, continuamente infortunato. Secondo Fabrizio Biasin non è ancora il momento di tirare le somme: «Lukaku finora non lo abbiamo visto, tornerà presumibilmente a gennaio in gruppo e verrà valutato per quello che riuscirà a fare o non fare negli ultimi mesi della stagione. Chi pensa che l’Inter ragioni da ora sul riscatto di Lukaku non conosce Marotta. Marotta adesso temporeggia, io penso che si valuterà la seconda parte di stagione».

VANTAGGIO – Biasin dice anche la sua sul ritorno di Marcelo Brozovic alla luce di un Hakan Calhanoglu in splendida forma: «Credo che Inzaghi sia solo felice di riavere Brozovic che dubito possa giocare già domenica. Tornerà utile nelle ultime partite di questa prima parte e a gennaio tornerà ad essere un importante giocatore del centrocampo, probabilmente insostituibile ma la cosa bella è che in questo momento l’Inter ha un super centrocampo. Questo non sarà mai un problema ma una grande opportunità nonché un vantaggio per un allenatore».

OTTAVO AFFASCINANTE – Biasin chiude parlando delle possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di Champions League: «Molto banalmente potrei dire che l’Inter non deve avere paura di nessuno ma la verità è che ci sono squadre poco giocabili, il Manchester City è una di queste. Quindi se si può scegliere è meglio andare su squadre che per attitudine si sposano bene con l’idea di calcio dell’Inter. Per esempio, con il Tottenham di Conte secondo me se la può giocare ma è tutto sulla carta, anche perché bisognerà vedere a febbraio come sarà la situazione. Mi piacerebbe vedere un ottavo tra l’Inter e l’allenatore che non ha voluto allenarla».