Biasin: «Lukaku male per colpa di Inzaghi? No! Credo ad altro»

Ieri Lukaku ha fatto tripletta nello 0-3 del Belgio in Svezia (vedi articolo). Biasin risponde alla domanda di un ascoltatore di Radio Sportiva non accettando l’idea che il rendimento negativo all’Inter sia colpa di Inzaghi.

RESPONSABILITÀ DIFFERENTI – In novanta minuti col Belgio, ieri, Romelu Lukaku ha già eguagliato gli stessi gol fatti in tutto il 2023 con l’Inter: tre. Fabrizio Biasin non approva quanto detto da un ascoltatore, che ipotizza difficoltà per il numero 90 date dal gioco di Simone Inzaghi: «No, non credo. Ieri con la Svezia credo che Lukaku abbia fatto tre gol tipici: due sotto porta e uno di testa. Non credo ci sia un problema di questo tipo, ma credo che stia salendo finalmente di condizione nel momento decisivo della stagione. L’Inter deve assecondare Lukaku al meglio: guardando la partita di ieri dico che di quei palloni gliene arrivano tanti».