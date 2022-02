Biasin: «Lukaku-Inter? Un caso ma impossibile. Paradosso classifica»

Lukaku è subentrato nella finale di Carabao Cup persa ai rigori dal Chelsea contro il Liverpool ieri (vedi articolo). Biasin, in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, esclude quasi del tutto il ritorno del belga all’Inter e parla dei problemi dei nerazzurri.

MOMENTO NO – Fabrizio Biasin va nel dettaglio delle difficoltà: «Siamo passati da un novembre e dicembre impressionante dal punto di vista del gioco, per quanto mi riguarda, perché l’Inter giocava molto bene. Non c’erano solo i risultati, ma anche un gran gioco, e ora questo gennaio e febbraio. Non è la condizione fisica, perché l’Inter corre, manca quella convinzione che c’era. Da quando? Dal secondo tempo del derby, quei cinque minuti di blackout quando era in controllo totale e poteva quasi uccidere il campionato. Da quel momento lì ha perso qualche certezza, qualche giocatore chiave è sottotono nell’applicazione in campo e il risultato è che l’Inter ha rimesso in gioco tutte. Il paradosso è che l’Inter può essere ancora in testa alla classifica: questo dato è impressionante. Io non riesco ancora a essere preoccupato: so che dovrei esserlo, probabilmente sono un matto».

L’EX – Biasin fa il paragone con l’anno scorso: «Non ho mai parlato dell’Inter che ha già vinto tutto. Questa squadra, l’estate scorsa, nessuno aveva detto che era più forte di quella precedente. Nonostante tutto è riuscita a mantenere la competitività ed è potenzialmente prima. I tifosi dell’Inter non possono avere rimpianti su Romelu Lukaku, perché non è il club che l’ha venduto ma Lukaku che se n’è andato. Il risentimento nei confronti di Lukaku in qualche maniera è anche normale. Nessuno sta dicendo che l’Inter vuole spendere cento milioni per riprendere Lukaku, l’unica piccolissima possibilità che è il giocatore venga in ginocchio a chiedere di tornare gratis e il Chelsea lo dia in prestito gratuito. Ma è impossibile».