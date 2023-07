Biasin: «Lukaku? Inter senza piano B. Ora deve fare una scelta!»

Dal passato al futuro dell’Inter: Biasin dice la sua sull’addio di Lukaku e Onana e sui probabili sostituti dei due ex nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista intervenuto su Radio 24.

SCELTE – Fabrizio Biasin si esprime sul mercato in uscita dell’Inter e sugli eventuali colpi in entrata. Il giornalista, ospite della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, dichiara: «L’Inter è senza piano B per l’attacco? Per questo Piero Ausilio si è arrabbiato con Romelu Lukaku. Improvvisamente ti ritrovi a fare una scelta: si va su un profilo maturo che ti costa meno e ti garantisce un certo tipo di resa, come Alvaro Morata, o sulla giovane promessa che ti costa molto di più ma che può esplodere, come Folarin Balogun? Al momento questi sembrano i due profili su cui l’Inter vuole andare però restano aperte ancora tante porte. Qualcosa mi fa pensare che ancora non abbiano preso una decisione concreta. Senza André Onana non perdi soltanto un bravo portiere e regista ma anche un calciatore che aveva dato un’identità importante. Però Yann Sommer ha tanta esperienza e la speranza è che non faccia sentire troppo la mancanza di uno che aveva conquistato tutti, sotto ogni punto di vista».