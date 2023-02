Biasin: «Lukaku all’Inter ha conto alla rovescia! Inzaghi? Pressione ingiustificata»

Biasin si è espresso su diversi temi legati all’Inter nel corso di Pressing Serie A, su Italia 1. Il giornalista ha valutato la posizione di Lukaku, ma anche le diverse critiche mosse a Inzaghi non solo di recente.

DERBY SU UN ALTRO PIANO – Fabrizio Biasin valuta la lotta fra Inter e Milan in classifica: «Io penso che in realtà, in questo momento, conti molto poco arrivare secondi. Cioè: conta tantissimo arrivare al quarto posto, perché la Champions League è obbligatoria, ma con lo scudetto sfumato la qualificazione ai quarti diventa determinante. Se in campionato arrivi secondo o quarto non fa tanta differenza, ora l’Inter ragiona su mercoledì e il Milan sul Tottenham. In questo momento c’è una sorta di depressione fra le seconde: un conto è arrivarci all’ultima giornata e uno a gennaio, non c’è competizione».

TENERLO O NO? – Biasin si domanda come gestire Romelu Lukaku a fine stagione: «L’Inter venti milioni a rischio non li può mettere, perché quest’anno costa venti milioni Lukaku. Con venti milioni il Napoli ha comprato giocatori che fanno la differenza. Lukaku ha un conto alla rovescia che è partito: se da mercoledì dimostra di essere tipo quello di tre anni fa è un conto, altrimenti l’Inter non si può permettere di spendere altri venti milioni. Chi gioca mercoledì? Occhio che Edin Dzeko sabato ha giocato novanta minuti».

CONTESTATO – Biasin torna sul comunicato della Curva Nord su Simone Inzaghi: «Qualunque tifoso ha il diritto di dire quello che gli pare. Poi tocca a noi dire se una cosa è importantissima o non ha significato. Su Inzaghi c’è una pressione mediatica ingiustificata: ha sbagliato clamorosamente il primo mese e mezzo di campionato e lì era giusto, ma ora l’Inter tira dalle venti alle venticinque volte a partita. Il suo gioco c’è, lo vedo: adesso l’Inter funziona. In Curva Nord sabato nessuno ha criticato l’allenatore, non è partito mezzo fischio verso Inzaghi. Anzi: secondo me si sono anche pentiti. Trovo che sia curioso che l’opinione della Curva Nord, quindi un gruppo di tifosi, sia messa in risalto così tanto: secondo me il problema siamo noi. C’è una parte di tifosi a cui Inzaghi non andrà mai bene, perché prima c’era Antonio Conte che ha vinto lo scudetto».