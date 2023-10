Biasin: «Lukaku ha parlato con Juventus e Milan. Non lo capisco»

La questione Romelu Lukaku è tornata centrale dopo le parole al veleno del calciatore. Fabrizio Biasin non riesce a capirlo e lo dice su Cronache di Spogliatoio.

QUESTIONE – Biasin descrive ciò che è successo in finale: «Quello di Lukaku è un qualcosa di non detto. Io non comprendo le sue parole, sotto nessun punto di vista. Lui fa riferimento alla finale da panchinaro dove subentra. L’Inter aveva un piano chiarissimo: resistere alla squadra più forte del mondo e far entrare Lukaku nell’ultima parte del match. Il piano che stava andando a compimento si apre con Dzeko che esce al 54′ e Inzaghi che abbraccia il belga. Era tutto quello che doveva capitare: lui poteva essere l’eroe della serata, il campione che la risolveva. L’attaccante ha sbagliato e può capitare, ma trasformarlo così è irriguardoso. Sono chiacchiere che l’attaccante non avesse in testa di lasciare l’Inter. Lukaku ha parlato con Juventus e Milan. Era doveroso essere più chiari con chi ti ha amato. La mia sensazione è che abbia sofferto la sindrome da prima donna con Lautaro Martinez».