Biasin: «Lukaku ha l’Inter nel cuore? Meglio un dignitoso silenzio»

Lukaku fa ancora discutere i tifosi dell’Inter, questa volta per via delle ultime dichiarazioni del suo agente, Pastorello (vedi articolo). Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, commenta su Twitter consigliando un dignitoso silenzio

UN ADDIO DOLOROSO – Romelu Lukaku l’estate scorsa ha lasciato l’Inter per andare al Chelsea: un fulmine a ciel sereno (o quasi) che ha lasciato di stucco i tifosi nerazzurri. La delusione è ancora palpabile, non tanto per la legittima scelta di affrontare una nuova sfida quanto per come è stata affrontata la questione dal giocatore e dal suo agente, Federico Pastorello. Proprio quest’ultimo ha riaperto la ferita, affermando che il belga ha molto a cuore l’Inter tanto da seguirla con affetto.

#Pastorello: "#Lukaku ha l'#Inter nel cuore e la segue con affetto!". Un po' come quando una ti lascia e le sue amiche ti dicono "ti ha mollato per un altro però, fidati, ti stima moltissimo!". Meglio un dignitoso silenzio. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 13, 2021

SILENZIO – Fabrizio Biasin non sembra aver digerito molto le parole di Pastorello e su Twitter commenta a modo suo: “Lukaku ha l’Inter nel cuore e la segue con affetto!”. Un po’ come quando una ti lascia e le sue amiche ti dicono “ti ha mollato per un altro però, fidati, ti stima moltissimo!”. Meglio un dignitoso silenzio”, questo il commento a caldo del noto giornalista.