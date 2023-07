Biasin: «Lukaku ci ha fregato! So di telefonate con Allegri. Su Cuadrado…»

Biasin interviene sulle questioni Inter più calde: Lukaku e Caudrado. Il giornalista, ospite di Radio 24, rivela anche un retroscena sul belga legato ad Allegri.

RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin esprime la propria opinione su una serie di argomenti scottanti legati al mondo Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista afferma: «Cristiano Giuntoli non ha detto che Romelu Lukaku non esiste alla Juventus. Questo mi fa pensare che, in realtà, la trattativa prosegua. Così come so che Massimiliano Allegri le sue telefonate con il giocatore le ha fatte eccome. La verità è che Lukaku ci ha fregato. Non è neanche la prima volta che ha fatto una brutta figura. Lo ha fatto quando è venuto la prima volta a Milano con i tifosi del Manchester, lo ha fatto con i tifosi dell’Inter quando è andato a Chelsea, lo ha fatto coi tifosi inglesi quando è tornato in nerazzurro e lo ha rifatto adesso. Evidentemente è una caratteristica di Lukaku. Contento lui, contenti tutti. Mettendo da parte Lukaku, su Juan Cuadrado ci sono due piani di ragionamento. Uno di carattere economico-sportivo e da quel punto di vista l’operazione ha molto senso. Non hai soldi da spendere, c’è un calciatore a zero che ha le caratteristiche che piacciono all’allenatore. Ci sta andare a pescare il migliore che può arrivare a budget zero. Prendendo questa scelta i dirigenti sanno perfettamente che si scatenerà la rabbia di chi non comprende l’operazione. Normale che una dirigenza cerchi di costruire la squadra più forte e competitiva possibile. In un mondo ideale sarebbero andati su Achraf Hakimi, ma per lui ci vogliono milioni e milioni di soldi».