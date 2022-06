Biasin: «Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez? Ecco a chi non rinuncio»

L’Inter ha nel mirino un doppio colpo, Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Due attaccanti che farebbero molto comodo per tornare a vincere lo scudetto. Fabrizio Biasin, sul tema, dice la sua in vista del mercato.

RINUNCIA – L’Inter vuole prendere Lukaku dal Chelsea e insegue anche Paulo Dybala. Per il belga c’è stata l’apertura da parte del club blues (vedi articolo) e Fabrizio Biasin, su twitter, dice la sua. «Il Chelsea apre al prestito di Lukaku all’Inter, ma la “doppietta” con Dybala sarebbe possibile solo in caso di cessione di Lautaro. Diciamo (e già sarebbe molto) che ne puoi avere due su tre, a chi non rinunci? Parto io: Lautaro».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin