Biasin: «Lukaku non aveva il diritto di prendere in giro l’Inter! A causa sua…»

Biasin va duro su Lukaku, dopo il comportamento riservato all’Inter. Il giornalista, intervenuto su Mediaset, parla anche di Pavard ancora atteso a Milano.

EFFETTO COLLATERALE – Fabirizio Biasin fa ancora fatica ad accettare l’atteggiamento avuto da Romelu Lukaku. Il giornalista, ospite di “Pressing”, associa al belga le problematiche avute dall’Inter sul mercato: «Il valore tecnico di Lukaku è indiscutibile in Serie A. Se sta bene segna bendato 20 gol. Certamente chi se lo porta a casa fa un grande affare. Io l’ho messo in discussione per il suo atteggiamento, ma le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili. Se la Roma lo prende con la formula del prestito fa un grandissimo affare. È diritto di Lukaku proseguire la sua carriera dove meglio crede, ed è stra-diritto del Chelsea fare quello che crede col suo cartellino. Ma non è diritto di Lukaku prendere in giro l’Inter e i suoi tifosi. Il mercato dell’Inter è stato stravolto a causa sua. Io vorrei Benjamin Pavard perché è la prima scelta della società e di Simone Inzaghi. Il braccetto perfetto per completare la rosa ma Thomas Tuchel è un osso duro. Tuttavia mi pare che lo sia anche il giocatore. Tra l’altro così c’è il rischio che il Bayern Monaco lo perda a zero e che l’Inter si accordi con lui e lo prenda l’anno prossimo. Perr Schuurs come sostituto? Non semplice andare da Urbano Cairo a fine mercato dicendoli di volere un suo titolare. Il ritardo nell’offerta per Pavard è l’ennesimo effetto collaterale del caso Lukaku, che ha cambiato tutto il piano mercato».