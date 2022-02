Biasin: «Lukaku all’Inter, percentuale bassissima! Conte, così non va»

Fabrizio Biasin sulle frequenze di Tutti Convocati ha parlato della notizia di oggi legata a un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, e ha poi commentato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Burnley (vedi dichiarazioni).

RITORNO – Biasin dice la sua riguardo la notizia su un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «La notizia di Lukaku accostato all’Inter non mi sorprende, lui arriva da una non partita dove ha assistito da spettatore alla vittoria della sua squadra. L’anno scorso, con l’Inter, era al centro dell’universo e ora sta a guardare. Evidente che poi i quotidiano vanno a spulciare la situazione. Alla luce di quanto successo qualche settimana fa (le sue dichiarazioni, ndr), però, Lukaku ora non ha parlato. Quindi è un’impressione di noi giornalisti. Un ritorno in prestito potrebbe anche capitare, ma parliamo dell’1 o 2% di possibilità. L’Inter al momento non ha nei piani un suo ritorno».

MALUMORE CONTE – Biasin dice la sua anche riguardo le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter dopo la sconfitta in campionato: «Anche le dichiarazioni di Antonio Conte non mi stupiscono. Quando le cose vanno bene lui ci tiene molto a rimarcare l’importanza del suo lavoro, quando le cose vanno male bisogna capire chi sta commettendo errori. Lui in questo caso si mette in mezzo ma è un tentativo retorico di scaricare le colpe. Però poteva immaginare questa situazione prima di andare al Tottenham, perché era difficile da immaginare che il Tottenham potesse competere sin da subito. Se vuole continuare a lavorare lì non può fare così».