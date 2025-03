Biasin loda Inzaghi: «Panchina d’oro meritata. Parla il lavoro!»

Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, sottolineando quanto il tecnico piacentino abbia meritato la vittoria della Panchina d’oro per la stagione 2024-2025.

IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin si è espresso, nel suo editoriale pubblicato su TMW, sulla recente vittoria della Panchina d’oro da parte di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è stato così elogiato dal giornalista: «Si tratta di un premio meritato. Ci sono persone che lo aspettano al varco, ma la verità è che il lavoro parla per lui. Non parliamo solo di schemi e di idee, ma anche di ragioni economiche. A fronte di 253 milioni di euro investiti sul mercato e 314 ricavati negli anni di Inzaghi all’Inter, la squadra nerazzurra ne ha infatti incassati 748». Una dimostrazione tangibile di quanto bene abbia fatto il tecnico piacentino non solo alla “sala trofei” dei meneghini, ma anche alle casse della società da lui rappresentata. Con un orizzonte sempre più ampio riguardo la durata della propria storia insieme.