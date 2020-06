Biasin: “L’Inter puÃ² arrivare lontano. Conte non era un fallimento?”

Biasin: “L’Inter può arrivare lontano. Conte non era...

Fabrizio Biasin, giornalista tifoso dell’Inter, è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” dove ha parlato della prestazione dell’Inter, vittoriosa ieri sulla Sampdoria nel recupero del campionato

NESSUN FALLIMENTO CONTE – Biasin se la prende con chi aveva già parlato di fallimento Conte: «In questi tre mesi Conte ha fatto una cosa alla Conte. Ragiona sul materiale che ha a disposizione e si presenta con una nuova veste tattica che ieri ha fatto brillare Eriksen. Se l’Inter gioca al 100% può arrivare veramente molto lontano. Mi dà fastidio, fino all’altro ieri si diceva di Conte fallimento e delusione, dopo il 2-1 di ieri Conte è da scudetto».

LUKAKU E LAUTARO MARTINEZ – Biasin parla delle prestazioni di Lukaku e Lautaro Martinez: «Se gioca tutte le partite così io ci metto la firma, poi se sbaglia qualche gol fa niente. Su Lautaro Martinez molti avevano detto che era un caso, Conte non se l’è bruciato, lo ha messo in campo e ha giocato come sa».

L’ATTEGGIAMENTO DI ERIKSEN – Biasin parla dell’atteggiamento positivo di Eriksen a prescindere dalla prestazione molto positiva: «E’ l’atteggiamento che è trainante. Ieri finisce la partita ed Eriksen dice che puntiamo allo scudetto. Non è un timidone, è il giocatore che serve per tenere su tutti gli altri».

CONTE CI CREDE – Biasin sostiene che Conte creda allo scudetto: «Certe dichiarazioni dipendono dal fatto che ha visto le prestazioni della Juventus e si è reso conto che per una volta anche la Juventus ha dei problemi. Sei punti da recuperare alla Juventus in condizioni normali sono difficilissimi, ma in questa situazione…»