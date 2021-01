Biasin: “L’Inter deve essere pragmatica, occhio all’attacco della Roma”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista tifoso dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” della sfida che vedrà i nerazzurri scendere in campo tra pochi minuti contro la Roma

IL GIOCO – Biasin parla del gioco dell’Inter: «L’Inter potrebbe giocare meglio, ma non è una condizione indispensabile per raggiungere l’obiettivo stagionale. Alle squadre di Conte non è richiesto di giocare un calcio meraviglioso e le 8 vittorie sono arrivate quando l’Inter non ha giocato un bel calcio. La sconfitta con la Sampdoria è arrivata con una bella prestazione. All’atto pratico è meglio giocare meno bene e vincere che giocare bene e fare zero punti. Oggi l’Inter ha bisogno di tre punti perché arriva da una sconfitta che ha lasciato il segno».

ATTESE DA VIDAL – Biasin parla di uno degli uomini più attesi: «L’Inter più bella formato Conte l’abbiamo vista all’inizio con Sensi titolare indiscutibile. Io credo che nella testa di Conte ci sia quell’Inter e appena Sensi darà delle garanzie sarà in campo e forse vedremo anche un’Inter più bella, ma fino a quando non ci sarà questa possibilità dovrà essere pragmatica. Oggi la conferma la vediamo dalla formazione, pochissima fantasia e un giocatore sotto i riflettori, Vidal. Ci si aspetta che giochi da Vidal perché fino ad adesso non lo ha fatto».

LA ROMA – Biasin sottolinea le qualità della Roma: «La fase offensiva della Roma secondo me è la migliore della Serie A, a prescindere da chi scende in campo sono tutti ingranaggi che funzionano. La Roma ha qualche problema di equilibrio in fase difensiva. L’Inter subisce pochissimo ma quando gli avversari vengono su fanno male. Bisogna migliorare certi meccanismi. Dall’altra parte la Roma deve temere i singoli, sono molto curioso di vedere cosa succede sulle fasce tra Hakimi e Spinazzola, in campo ci sono i due razzi della Serie A».