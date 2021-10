Biasin: «Lazio-Inter, tiro le orecchie a Dimarco! Poteva e doveva rialzarsi»

Lazio-Inter è una partita che non smette di far discutere, soprattutto per la dinamica con cui è arrivato il secondo gol dei biancocelesti. Il giornalista Biasin, attraverso il suo account Twitter, è tornato sull’episodio incriminato.

COMPORTAMENTO – Fabrizio Biasin ha provato a mettersi nei panni degli allenatori di Lazio e Inter, dopo il discusso match vinto dal biancocelesti (vedi approfondimento). Il giornalista ha anche fatto un appunto a Federico Dimarco, protagonista dell’episodio più discusso: “E comunque, al di là del gesto (sì, il pallone si poteva buttare fuori) nei panni di Maurizio Sarri dico bravo a Felipe Anderson, in quelli di Simone Inzaghi tiro le orecchie a Dimarco (tra l’altro il migliore dei suoi): poteva e doveva alzarsi. Oh, succede”.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin