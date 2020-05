Biasin: “Lautaro Martinez, situazione non banale: Inter trovi l’incastro”

Fabrizio Biasin, giornalista di nota fede interista, è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” per parlare dei rischi legati alla ripartenza della Serie A e sul mercato dell’Inter

L’ADDIO DI LAUTARO – Biasin parla del possibile addio di Lautaro Martinez: «Non è un’operazione banale, va via un giocatore da 100 milioni e devi stare attento. E’ quello che Marotta ha fatto alla Juventus, rinunciare al più forte e rinforzare. Non so se Lautaro va via, ma devono trovare l’incastro. Il Barcellona 110 milioni non li ha, ma l’Inter deve trovare l’incastro. Non è semplice, accanto a Lukaku non puoi mettere Cavani che mi piace tantissimo. Devi pensare a un giovane come Timo Werner che pensa a tanti come il Liverpool».

CI SONO RISCHI – Secondo Biasin, prendendo come spunto l’infortunio capitato ieri a Ibrahimovic, far ripartire il campionato dopo questi mesi di stop comporta dei rischi anche per l’integrità fisica dei calciatori: «Non bisogna drammatizzare, si torni in campo, si riattivi la macchina, ma dobbiamo prendere in considerazione tutti i rischi. Se scendi in campo per dare il 100% e giochi ogni due giorni aumenta a dismisura il rischio di infortunio. Oggi leggevo che anche in Bundesliga dopo solo due giornate il livello di infortuni è aumentato del 30%. Ci sono dei rischi e dobbiamo limitarli con i 5 cambi o giocando alle 22 invece che alle 16».