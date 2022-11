Biasin: «Lautaro Martinez, sfiga esagerata. Inutile mettere in discussione…»

Fabrizio Biasin ha parlato del gol annullato all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, per fuorigioco nel corso della partita dei Mondiali tra la “sua” Argentina e l’Arabia Saudita.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul gol annullato all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, per fuorigioco nel corso della partita dei Mondiali tra la “sua” Argentina e l’Arabia Saudita. “La “macchina” stabilisce se è fuorigioco oppure no e percepisce anche i pochi centimetri della spalla. Ecco, mettere in discussione anche il senso di giustizia della “macchina” mi pare inutile. Semplicemente, Lautaro, ha avuto una sfiga esagerata“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin