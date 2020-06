Biasin: “Lautaro Martinez? Marotta sa giÃ  cosa fare. Su Esposito…”

Biasin: “Lautaro Martinez? Marotta sa già cosa fare. Su Esposito…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di vari temi legati al calciomercato dell’Inter. Da Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona a Sebastiano Esposito, per cui è in corso la trattativa per il rinnovo

ACCORDO – Queste le parole di Fabrizio Biasin: «Lautaro? Se l’Inter lo cederà significa che Marotta sa già cosa fare e lo sostituirà con qualcuno molto forte, che si trovi bene con Lukaku e piaccia molto a Conte. Esposito? Penso che alla fine un accordo lo troveranno. Morata? Un bravo professionista, con dei valori importanti sul campo. Non credo sia un obiettivo dell’Inter. Coppa Italia? Impossibile azzardare un pronostico perché si riparte senza nemmeno aver visto un’amichevole dopo 3 mesi di stop».