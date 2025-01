Biasin: «Lautaro Martinez mai dubbi! Inter, dopo 4 anni possiamo dirlo!»

Biasin parla dell’Inter, ma anche di Lautaro Martinez, ritornato ufficialmente ai suoi standard naturali. Al contempo, esalta un altro giocatore.

PERCORSO – Fabrizio Biasin a Mediaset parla del ritorno al gol di Lautaro Martinez e allo stesso tempo avvalora l’ottimo percorso dei nerazzurri in questi mesi: «Lautaro Martinez? Mai dubbi! Tutti gli anni a fine stagione ha numeri che sono uguali o superiori a quelli della stagione precedente. Per l’Inter dodici vittorie, tre pareggi, 51 gol fatti, credo sia successo solo una volta e tanti anni fa che dopo venti partite una squadra abbia totalizzato tutti questi gol. C’è una competizione di grandissimo livello contro una super squadra come il Napoli».

Biasin ricorda pure lo switch all’Inter tra Hakimi e Dumfries!

SWITCH NIENTE MALE – Ieri ha trovato il gol nuovamente Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha segnato il momentaneo 2-0 contro l’Empoli, confermandosi goleador interista di questo 2025 con ben quattro gol segnati tra Atalanta (doppietta), Bologna e appunto Empoli. Sempre Biasin, ma su X, esalta l’olandese e ricorda il suo switch tre anni fa con Achraf Hakimi: «Estate 2021: l’Inter per questioni di cassa vende Achraf Hakimi al Psg per circa 68 milioni e compra Denzel Dumfries per 14. Un colpo al cuore. Oggi, 3 anni e mezzo dopo, possiamo dire che non è andata poi così male».