Biasin: «Lautaro Martinez lega vecchia e nuova Inter! Esposito…»

Biasin ritiene Lautaro Martinez il collante capace di legare l’Inter prima di Chivu e quella con Chivu. Allo stesso tempo il giornalista si è focalizzato sul presente e sul futuro di Francesco Pio Esposito. Ecco cos’ha detto.

PUNTO DI RIFERIMENTO – Dalle colonne di Tmw, Fabrizio Biasin si esprime così su Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez (153 gol nerazzurri) è il punto di riferimento essenziale tra “vecchia” e “nuova” Inter. Se lui crede nel progetto, ci crederanno anche gli altri. E la sensazione è che l’argentino sia ben felice di guidare la “trasformazione”. Il gruppo-Inter avrebbe assoluto bisogno di spegnere il motore ma, in contemporanea, non può rinunciare a un torneo che concede milioni a bizzeffe: tocca abbozzare».

ESPOSITO – Poi Biasin su Pio Esposito: «La prima di Pio Esposito è stata incoraggiante e vale una seconda occasione che potrebbe trasformarsi in conferma per tutta la stagione. Il potenziale c’è eccome».

CHIVU – Infine, Biasin ha detto la sua anche su Cristian Chivu: «In attesa di poter incidere a livello tattico (certe cose le vedremo solo a stagione iniziata e in seguito al mercato) Cristian Chivu si sta facendo apprezzare dal gruppo per atteggiamento: nessuno stravolgimento, tanta psicologia, toni moderati. Un buon modo per iniziare».