Biasin: «Lautaro Martinez è cambiato in campo. Inter gioca meglio»

Lautaro Martinez segna molto di più, l’Inter gioca anche meglio. Fabrizio Biasin descrive il momento dell’attaccante e non solo su Radio Sportiva.

ATTACCANTI – Fabrizio Biasin si esime da critiche per chiunque: «L’anno scorso abbiamo celebrato la LuLa, funzionava quindi la coppia. Lautaro Martinez quest’anno segna di più, è vero, perché ha modificato la sua collocazione in campo con Inzaghi. Vero anche che la fase offensiva dell’Inter in questa stagione funziona meglio. Thuram si sposa ancora meglio con l’argentino, Lukaku non era a questo livello. Juventus? Ci sono modi diversi di arrivare ai risultati. La classifica è positiva, l’allenatore riesce a trasmettere comunque la sua idea di calcio molto difensiva. L’anno scorso Allegri non riusciva a farlo, non c’era un grande gruppo. Adesso senza il calcio di Guardiola vince, magari non piace, ma il gruppo segue il mister».