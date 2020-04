Biasin: “Lautaro Martinez? Credo che resterÃ  all’Inter contento! Icardi…”

Biasin: “Lautaro Martinez? Credo che resterà all’Inter contento! Icardi…”

Fabrizio Biasin è stato ospite in diretta Instagram sull’account di Pierluigi Pardo. Il giornalista di fede nerazzurra si è espresso sul futuro di Lautaro Martinez, che vede ancora all’Inter, e Icardi

ATTACCANTI ARGENTINI – Così Fabrizio Biasin su Lautaro Martinez: «Tutti i calciatori hanno un prezzo, ci mancherebbe altro. Nella storia del calcio se ne sono andati via tutti, Ronaldo, Zinedine Zidane… Però ce li ha il Barcellona 111 milioni? Il Barcellona ha una grandissima storia e un grandissimo appeal ma secondo me in questo momento è più solida l’Inter dal punto di vista economico, senti cosa ti dico. Per cui io non credo che ci sia tutta questa possibilità di farla l’operazione. Lautaro ha veramente tutta questa voglia di andarsene? Noi la facciamo troppo semplice, secondo me non è così semplice. Io credo che alla fine lui resterà all’Inter contento. Mauro Icardi dove va? Secondo me non lo sa neanche lui in questo momento. Non sappiamo neanche quando sarà il mercato. Secondo me resta alla fine resta a Parigi comunque. La butto là».