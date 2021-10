Biasin: «Lautaro Martinez conosce il termine rispetto: si chiamano scelte»

Lautaro Martinez ha rinnovato con l’Inter, che a breve annuncerà il tutto ufficialmente (vedi articolo). Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, commenta la notizia del giorno con parole di stima per il numero 10 nerazzurro

SCELTE – Lautaro Martinez ha trovato l’accordo con l’Inter per il tanto atteso rinnovo di contratto. L’argentino ha firmato fino al 2026 e la clausola rescissoria da 111 milioni di euro è stata tolta. Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino alle vicende del club nerazzurro, commenta quella che è la notizia del giorno con parole di stima per l’argentino e con un velato riferimento alle scelte fatte da altri giocatori (Romelu Lukaku?).

Rinnovo significa “giocherà per sempre con l’#Inter?”. Magari sì, oppure no, si vedrà, di sicuro vuol dire conoscere il significato del termine “rispetto”. Ecco, diciamo così, in futuro difficilmente #Lautaro verrà fischiato a San Siro dai tifosi dell’#Inter. Si chiamano scelte. pic.twitter.com/OU2wmB24RG — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 28, 2021

