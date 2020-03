Biasin: “Lautaro Martinez-Barcellona? Non ne sono convinto! Juventus…”

L’Inter è momentaneamente ferma così come il calcio in generale, ma le chiacchiere di mercato su Lautaro Martinez proseguono senza sosta (vedi articolo). Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero”, pone un dubbio sulla questione ed elogia la Juventus per il taglio degli stipendi (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Sportiva”

MERCATO – L’Inter è ferma, ma le chiacchiere sul futuro di Lautaro Martinez proseguono senza sosta. Fabrizio Biasin fa il punto della situazione: «Ci sono tantissimi temi che in questo momento sono congelati, gli equilibri cambieranno nel prossimo mercato. L’Inter vuole puntare sull’italianità, Gaetano Castrovilli e Sandro Tonali sono giocatori forti che non piacciono solo alla società nerazzurra. In tanti danno per fatto il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona ma io non sono così convinto».

ELOGIO – La Juventus ha deciso di ridurre gli stipendi a causa dell’emergenza Coronavirus, gesto che secondo Biasin potrebbe scatenare una reazione a catena: «Siamo davanti a qualcosa di inedito nel calcio italiano. Questa cosa va assolutamente elogiata, serve da esempio a tutti gli altri calciatori di Serie A. Cambiano gli equilibri in vista della riunione di domani con l’AIC. C’è un calcio di Serie A che è una cosa, un altro di Serie C e bassa Serie B che è un’altra. Servono trattamenti diversi. I giocatori della Juventus hanno tracciato un sentiero che comporterà una reazione a catena».