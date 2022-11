Biasin: «Lautaro Martinez al compleanno della moglie, la decisione Inter»

Fabrizio Biasin ha parlato della decisione dell’Inter a seguito della partecipazione di Lautaro Martinez al compleanno della moglie dopo la sconfitta in casa della Juventus.

DECISIONE – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sulla decisione del club nerazzurro in merito alla partecipazione del Toro alla festa di compleanno della Agustina Gandolfo dopo la sconfitta in casa della Juventus. “Al compleanno della moglie: nessuna multa per Lautaro Martinez. Fine dell’inchiesta“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin