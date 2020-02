Biasin: “Lautaro Martinez al Barcellona? Fiducia nell’operato di Marotta”

Intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona. Il giornalista ha fiducia nell’operato di Giuseppe Marotta.

PROMESSO – Fabrizio Biasin guarda con fiducia alla possibile cessione di Lautaro Martinez finito nel mirino del Barcellona: «Preoccupato per la possibile cessione di Lautaro al Barcellona? Si, se fosse in scadenza sì, ma c’è una clausola da 111 milioni. Nel momento in cui ha un contratto con l’Inter così importante no. Nel momento in cui c’è una clausola del genere e sei nelle mani di Marotta eventualmente saprà come investire questa cifra ed ha dimostrato di saper rinforzare le sue squadre in passato. Non sono così convinto che i blaugrana abbiano tutta questa disponibilità economica. Se vuole farlo probabilmente deve mettere in mezzo contropartite tecniche. Dovesse concretizzarsi questa operazione sono convinto che i nerazzurri ne uscirebbero rinforzati».